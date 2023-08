Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Feuerwehrwagen kippt bei Einführungsfahrt um

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Ahauser Damm;

Unfallzeit: 25.08.2023, 17.30 Uhr;

Ein Feuerwehrmann kippte bei seiner Einführungsfahrt (er hatte die Berechtigung zum Führen solcher Fahrzeuge kurz zuvor erhalten) am Freitagnachmittag mit einem Feuerwehrwagen auf dem Ahauser Damm in Gescher um. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er gegen 17.30 Uhr beim Durchfahren einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei geriet er zunächst in den Gegenverkehr und kam dann erneut nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kippte der Wagen auf einem angrenzenden Parkplatz auf die linke Fahrzeugseite. Mit leichten Verletzungen brachten ihn seine Kollegen in ein Ahauser Krankenhaus. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell