Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach 81-jähriger Lübeckerin

Lübeck (ots)

Die am heutigen Morgen veröffentlichte Fahndung nach der 81-Jährigen aus Lübeck wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.

Die Vermisste konnte am späten Montagvormittag auf einem Großparkplatz in Lübeck-Travemünde angetroffen und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet die Medienvertreterinnen und Medienvertreter, das veröffentlichte Foto zu löschen.

