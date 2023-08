Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher schlagen Fenster ein

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kreuzstraße;

Tatzeit: zwischen 26.08.2023, 23.00 Uhr, und 27.08.2023, 11.00 Uhr;

Mit Gewalt sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in ein Massagestudio in Bocholt eingebrochen. Um in die Räumlichkeiten an der Kreuzstraße zu gelangen, hatten sich die Täter an einem Fenster zu schaffen gemacht. Die Einbrecher durchsuchten das Innere und richteten dabei Sachschaden an. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie etwas Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

