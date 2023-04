Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Keine Softdrinks für Stuttgart - Polizei stoppt Getränketransport wegen manipulierter Bremsanlage

Neustadt/Weinstraße (ots)

Dannstadt - BAB61 (ots): "Dieser Sattelzug fährt keinen Meter weiter", lautete das Fazit zweier Polizeibeamter sowie eines Technikers des Schwerverkehrskontrolltrupps der ZVD Rheinpfalz (Polizeidirektion Neustadt) bei der Kontrolle eines Sattelzuges an der Tank- und Rastanlage Dannstadt West am Donnerstagmittag, den 20.04.2023. Das mit 24 Tonnen Softdrinks beladene Transportfahrzeug, welches sich auf dem Weg nach Stuttgart befand, wies eine abgeklemmte Bremse am Sattelanhänger auf. Hierdurch war das Bremsverhalten des Fahrzeugs beeinträchtigt. Das Antiblockiersystem könnte im Ernstfall nicht sicher regeln und ein einseitiges Bremsen hätte die Folge sein können. Diese Manipulation bestand jedoch nicht erst seit kurzem. Der Techniker konnte mittels Diagnosegerät ermitteln, dass dieser Zustand bereits lange vor Fahrtantritt hergestellt wurde. Fast 4.000 km hatte der Fahrer mit dem Fahrzeug, dessen Bremsanlage zwingend reparaturbedürftig war, zurückgelegt. Der Fahrer war geständig. Ihn und den Unternehmer erwarten nun empfindliche Bußgelder. Die Aufsichtsbehörden des Entsendestaates werden über die Beanstandung informiert. Weil der Unternehmer den eigenen Profit über die Sicherheit im Straßenverkehr stellte, beabsichtigt die Polizei nun die Einziehung des gesamten durch den Transport erlangten Betrags. Die Gefährdung anderer darf sich nicht lohnen.

