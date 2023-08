Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schulgebäude

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Wiesenstraße;

Tatzeit: zwischen 25.08.2023, 16.30 Uhr, und 28.08.2023, 06.30 Uhr;

In die Schule gelangten sie, ins Lehrerzimmer aber nicht: Ohne Beute haben Einbrecher am Wochenende einen Tatort in Bocholt nach ersten Erkenntnissen wieder verlassen. Das Geschehen spielte sich an der Wiesenstraße ab. Dort waren die Täter zunächst gewaltsam in das Schulgebäude eingedrungen. An der Lehrerzimmertür scheiterten sie jedoch - diese hielt stand. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

