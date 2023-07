Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Update: Einsatz an Schule in Wächtersbach; Mercedes-Fahrer kam mit Verletzungen in Krankenhaus - Nidderau; Einbrecher erbeutet Bargeld aus Supermarkt - Dietzenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbrecher erbeutet Bargeld aus Supermarkt - Dietzenbach

(jm) Ein etwa 25 Jahre alter Einbrecher erbeutete am Montagmorgen aus einem Supermarkt in der Babenhäuser Straße Bargeld. Gegen 6 Uhr versuchte der Unbekannte zunächst über ein angrenzendes Wohnhaus die Notausgangstür einzuschlagen. Als diese jedoch standhielt, kletterte er über einen Container und gelangte auf das Außengelände des Geschäftes. Anschließend hebelte er eine Tür auf und verschaffte sich Zugang zum Verkaufsraum. Der Eindringling lief in den Kassenbereich, nahm die Geldkassette samt Inhalt mit und flüchtete mit seiner Beute im Wert von mehreren hundert Euro. Unweit des Tatortes konnte eine Geldkassette sowie Münzgeld aufgefunden werden. Ersten Erkenntnissen zufolge trug der Täter schwarze Kleidung (langen Hose, Unterhemd sowie Schuhe). Er hatte einen dunklen Vollbart und seine dunklen Haare waren zu einem Zopf gebunden. Er führte eine Umhängetasche und eine Tüte mit. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 20er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Update: Schulgebäude geräumt: Zeugen bitte melden - Wächtersbach

(fg) Ab 8.30 Uhr kam es im Schulgebäude der Gesamtschule der Friedrich-August-Genth-Schule zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften (wir berichteten), da sich nach derzeitigem Kenntnisstand Reizgas in einem Bereich der Schule verbreitet haben soll. Die genauen Hintergründe sowie die Ursache der Verbreitung sind weiterhin unklar, sie werden derzeit durch die Polizei ermittelt. Parallel zur Räumung der Schule, wurde seitens der Polizei in einem nahegelegenen Vereinsheim eine Betreuungsstelle für Angehörige und Eltern eingerichtet. Die Schülerinnen und Schüler konnten im Anschluss an die Räumung und erfolgter Maßnahmen die Schule wieder betreten, ihre persönlichen Gegenstände an sich nehmen und wurden danach in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben beziehungsweise nach Hause entlassen. Neben der Polizei, waren eine Vielzahl an Rettungs- und Feuerwehrkräften sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Wächtersbach im Einsatz. In den sozialen Medien kursieren bereits erste Spekulationen zum im Schulgebäude stattgefundenen Vorfall. Die Polizei bittet eindringlich darum, ungefilterte Meldungen nicht zu teilen oder weiterzuleiten. Sollten konkrete Hinweise vorliegen, wird darum gebeten sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizei in Gelnhausen zu melden.

2. Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Schule - Hanau/Steinheim

(jm) Einbrecher drangen in der Nacht zum Montag in eine Schule in der Doorner Straße ein. Zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 6.50 Uhr, hebelten die Täter zunächst die Eingangstür zum Schulgebäude auf und gelangten ins Innere. Dort hebelten sie eine weitere Tür auf und durchsuchten anschließend die Räume. Sie nahmen unter anderem einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag mit. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Mercedes-Fahrer nach Unfall in Klinikum: Erheblicher Sachschaden - Nidderau/Bundesstraße 521

(fg) Im Straßengraben stehend fand eine Streifenbesatzung am Montagabend eine weiße Mercedes A-Klasse auf der Bundesstraße 521 zwischen Heldenbergen und Eichen vor; der Fahrer, ein 42 Jahre alter Mann aus Altenstadt, wurde beim Eintreffen der Polizei bereits im Krankenwagen behandelt. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 42-Jährige die Bundesstraße in Richtung Eichen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Anschließend wurde der Wagen abgewiesen und landete im gegenüberliegenden Grünstreifen. Der Mercedes wurde erheblich beschädigt; es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Da der Verdacht besteht, dass der Mercedes-Lenker unter Alkoholeinfluss unterwegs war, wurde der Führerschein vorerst beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Zeitweise kam es zur Sperrung der Bundesstraße. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Offenbach, 11.07.2023, Pressestelle, Felix Geis

