POL-OF: Erstmeldung: Schulgebäude wird geräumt: Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften - Wächtersbach

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Einbrüche in Mehrfamilienhaus - Obertshausen (jm) Etwa 1,80 Meter groß mit Glatze und kräftiger Statur soll der Einbrecher gewesen sein, der am frühen Montagmorgen in ein Mehrfamilienhaus in der Westendstraße (10er-Hausnummern) eingebrochen war. Eine Zeugin hatte gegen ...

mehr