POL-BN: Einbruch in Geschäft in Bonn-Bad Godesberg - Zahlreiche Handys entwendet - Vier Tatverdächtige festgenommen

Bonn (ots) - Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig am 14.02.2023 mit einer gestohlenen EC-Karte 500,- Euro an einem Geldautomaten am Bonner Friedensplatz abgehoben zu haben. Am selben Tag bezahlte der Tatverdächtige außerdem mit der Karte in zwei Geschäften in der Bonner Innenstadt. Hierbei wurde er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Da die weiteren ...

