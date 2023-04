Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Mehrparteienhaus

Bonn (ots)

Am Donnerstag (13.04.2023) brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrparteienhauses am Fritz-Schroeder-Ufer in Bonn-Castell ein.

Im Zeitraum zwischen 15:20 Uhr und 16:20 Uhr gelangten die Einbrecher auf bislang ungeklärtem Weg in das Haus, hebelten eine Wohnungstüre auf, durchwühlten die Räume und flüchteten unbemerkt mit erbeutetem Bargeld vom Tatort.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell