Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Badeunfall

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(kri)- Am gestrigen Tag, 20.08.2023, ertrank ein 16-jähriger Mann in einem Hildesheimer Badesee.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der junge Mann mit einigen Freunden am Badesee "Tonkuhle" aufgehalten und soll mit ihnen in den Nachmittagsstunden gemeinsam im Wasser gewesen sein. Am frühen Abend sei der 16-Jährige in Richtung Seemitte geschwommen. Kurz darauf hätten die Bekannten Hilfeschreie von ihm wahrgenommen und hätten andere Badegäste auf die Situation aufmerksam gemacht. Einige von ihnen seien sofort zu Hilfe geeilt und andere hätten den Notruf abgesetzt.

Unmittelbar nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde die Absuche durch Taucher der Feuerwehr, eines Polizeibeamten und später auch von DLRG Kräften durchgeführt. Auch ein Sonargerät wurde sektorenweise von einem Boot eingesetzt.

Der jungen Mann konnte jedoch nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell