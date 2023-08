Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 17.08.2023 bis 20.08.2023

Hildesheim (ots)

(sud) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten in Elze und Gronau

Am Donnerstag (17.08.2023) ist es zwischen 14:30 Uhr und 18:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Elze auf Höhe der Hausnummer 51 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein(e) bisher unbekannte(r) Fahrzeugführer/in touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Audi, an dem dadurch ein Schaden entstanden ist. Anschließend entfernte er/sie sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Auch im Eitzumer Weg in Gronau ist es in dem Zeitraum von Freitag (18.08.2023), gegen 19:30, bis Samstag (19.08.2023), gegen 10:10 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 20 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein(e) bisher unbekannte(r) Fahrzeugführer/in touchierte vermutlich beim Einscheren vor einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Mercedes dessen linke Fahrzeugfront, an welcher dadurch ein Schaden entstanden ist. Anschließend entfernte auch er/sie sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068/93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Fund eines Tretrollers im Maisfeld in Gronau

Am Donnerstag (17.08.2023), gegen 12:30 Uhr, wurde ein schwarz/silberner Tretroller des Herstellers "HIP&HOPPS" in einem Maisfeld am Bantelner Weg in Gronau gefunden. Der/die rechtmäßige/r Eigentümer/in bzw. Zeugen, die diesbezüglich Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten sich unter der Telefonnummer 05068/93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Pkw-Fahrerin unter Drogeneinfluss gestoppt

Am Samstagnachmittag (19.08.2023) stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Elze eine unter Betäubungsmittel stehende Pkw-Fahrerin. Die 37-Jährige befuhr die Ferdinand-Wallbrecht-Straße in Elze, als sich die Beamten entschlossen, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle räumte die Frau ein, am Vorabend Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine, Kokain und Methamphetamine, weshalb der Fahrerin eine Blutprobe entnommen wurde. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell