POL-HI: Hildesheim - Zeugenaufruf zu Einbruch in Telekommunikationsgeschäft

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Am Bruchgraben (Sti). Am 18.08.2023, ist es in dem Zeitraum von 12:45 Uhr bis 20:05 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Der tatbetroffene VW Golf war in dem o.g. Zeitraum in einer Parkbox vor dem Mehrfamilienhaus Am Bruchgraben 5-7 geparkt. Durch den Geschädigten wurde ein Druckverlust an dem vorderen Reifen der ...

mehr