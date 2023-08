POL-HI: 24-Jähriger handelt sich mehrere Anzeigen ein

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein unbekannter Mann, der sich gestern Nachmittag (17.08.2023) als vermeintlicher Handwerker Zutritt in die Wohnung einer älteren Frau in der Kardinal-Bertram-Straße verschaffte, rechnete offenbar nicht mit der Wachsamkeit der Seniorin. Nach ersten Erkenntnissen klingelte der Unbekannte gegen 14:20 Uhr bei der 84-Jährigen und gab an, das Wasser in der Wohnung aufgrund eines ...

mehr