Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Seniorin durchschaut falschen Wasserwerker

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein unbekannter Mann, der sich gestern Nachmittag (17.08.2023) als vermeintlicher Handwerker Zutritt in die Wohnung einer älteren Frau in der Kardinal-Bertram-Straße verschaffte, rechnete offenbar nicht mit der Wachsamkeit der Seniorin.

Nach ersten Erkenntnissen klingelte der Unbekannte gegen 14:20 Uhr bei der 84-Jährigen und gab an, das Wasser in der Wohnung aufgrund eines angeblichen Rohrbruchs überprüfen zu müssen. Sodann betrat er die Wohnräume und hantierte an verschiedenen Wasserhähnen herum. Der Seniorin, die den Mann nicht aus den Augen ließ, blieb dabei nicht verborgen, dass sich der Unbekannte in den Räumen umschaute. Als er auch noch versuchte, die Bewohnerin in einem der Räume zu beschäftigen, brachte diese ihren Argwohn zur Sprache, dass der Mann kein richtiger Handwerker sei. Offenbar fühlte sich der Unbekannte dadurch ertappt und verließ die Wohnung zügig.

Der Mann soll 175-180 groß und etwa 40 Jahre alt sein sowie eine kräftige Statur haben. Seine Haare sind vermutlich blond und er spricht akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einem Langarmshirt und einer Jeans.

Zeugen, die Hinweise zu der männlichen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell