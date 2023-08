Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeieinsatz in Grasdorf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Holle (gen) - Am Abend des 17.08.2023 kam es in der Ohebergstraße in Holle OT Grasdorf zu einem Einsatz von mehreren Polizeifahrzeugen und dem Rettungsdienst. Eine männliche Person befand sich einer psychischen Ausnahmesituation und war auf medizinische Hilfe angewiesen. Der Mann wurde einem Fachkrankenhaus in Hildesheim zugeführt. Für die Dauer der Maßnahme war die Ohebergstraße voll gesperrt, sodass es vereinzelt zu Beeinträchtigungen kam.

