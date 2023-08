Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze

Hildesheim (ots)

(hem) Zwischen dem 11.08.2023 gegen 12:00 Uhr und dem 16.08.2023 gegen 10:30 Uhr ist es an der Kreuzung Sedanstraße / Königsberger Straße in 31008 Elze zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Lastkraftwagens touchierte beim Abbiegen in die Königsberger Straße eine Dachrinne, die sich an der Ecke einer Scheune befindet. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu bemühen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068/9303-0 in Verbindung zu setzen

