POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Fürthen (ots) - Fürthen-Am Freitag, 04.08.2023, zwischen 05:00 Uhr und 08:00 Uhr kam es zu einem Kennzeichendiebstahl in der Siegstraße in Fürthen. Täterhinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0.

