POL-MG: Polizei stellt Autofahrerin nach Unfallflucht

Die Polizei Mönchengladbach hat am Montag, 12. Juni, eine Autofahrerin nach einer Unfallflucht gestellt. Zuvor war die 32-Jährige mit ihrem Fahrzeug im Kreuzungsbereich der Wilhelm-Schiffer-Straße / Bachstraße gegen das Auto eines 44-Jährigen gefahren.

Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen fuhr der 44-Jährige gegen 8 Uhr über die Wilhelm-Schiffer-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Direkt hinter ihm fuhr die Autofahrerin. Als die Ampel an der Kreuzung Rot zeigte, hielt er an. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte die Autofahrerin dann mit dem stehenden Auto des 44-Jährigen und traf dieses im Heckbereich. Dabei erlitt die Autofahrerin leichte Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten stiegen nach dem Unfall aus und unterhielten sich kurz. Bevor die Polizei informiert werden konnte, stieg die 32-Jährige allerdings wieder in ihr Auto ein und fuhr davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte zum Erfolg. Beamte stoppten die 32-Jährige im Bereich der Limitenstraße. Vor und während der ambulanten Behandlung ihrer leichten Verletzung im Krankenhaus machte die Frau auf die Polizisten einen alkoholisierten Eindruck. Weil ein freiwilliger Alkoholtest positiv ausfiel, entnahm ein Arzt eine Blutprobe und die Polizei stellte ihren Führerschein sicher.

Die 32-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit am Steuer. (jl)

