POL-MG: Falsche Wasserwerker bestehlen 92-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Trickdiebe haben am Montag, 12. Juni, eine 92-Jährige aus Waldhausen bestohlen und die Seniorin so um einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie diversen Schmuck gebracht.

Die Frau hatte gegen 14 Uhr einem Mann die Haustür geöffnet. Dieser erklärte ihr, dass er von den Wasserwerken kommen würde und die Wasserleitungen kontrollieren müsse. Im Nachbarhaus sei es zu einem Rohrbruch gekommen und der Vermieter hätte ihn dazu beauftragt. Die 92-Jährige gewährte dem Unbekannten Eintritt und ging mit ihm ins Badezimmer. Dort gab er ihr den Auftrag, das laufende Wasser so lange zu beobachten, bis es sich bräunlich verfärben würde. Nach einiger Zeit verließ die Seniorin das Badezimmer und entdeckte einen zweiten Mann in ihrer Wohnung. Dieser durchsuchte ihren Nachttisch. Als die Frau ihn ansprach, was er dort machen würde, ging er wortlos an ihr vorbei und verließ die Wohnung. Im Anschluss stellte die 92-Jährige fest, dass Bargeld und diverser Schmuck entwendet wurden.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Einer etwa 1,85 Meter groß, von schlanker Statur, etwa 30 Jahre alt, lockiges, blondes Haar, glatt rasiertes, schmales Gesicht. Er trug einen Pullover und eine Jeans. Der Zweite ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, gebräunte Haut, von schlanker Statur. Er trug ein T-Shirt sowie ein Kopftuch. Er hat voll tätowierte Unterarme.

Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.

Die Polizei warnt außerdem: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell