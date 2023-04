Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch in Hamme - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch ist es am Freitagabend, den 21. April gegen 18.30 Uhr in Bochum-Hamme gekommen. Zwei Männer sind von der Tatörtlichkeit flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand schellten Unbekannte an mehreren Wohnungstüren in einem Mehrfamilienhaus, welches an der Feldsieper Straße (zwischen der Hofsteder Straße und der Herner Straße) liegt. Als ein Anwohner (29) nicht öffnete, hörte er kurze Zeit später an seiner heruntergelassenen Jalousie verdächtige Geräusche. Als er sich lautstark bemerkbar machte, flüchteten zwei Tatverdächtige in Richtung Kirche.

Nach ersten Erkenntnissen wurden aus einer Nachbarwohnung ein Laptop und Bargeld entwendet.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: männlich, schlank, waren mit einer beigefarbenen oder grauen Jogginghose sowie einem Kapuzenpullover bekleidet und führten einen Rucksack mit.

Wer kann Angaben zu dem Einbrecher-Duo machen?

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Bürodienstzeit die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell