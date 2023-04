Polizei Bochum

POL-BO: Unbekannter raubt Seniorin (79) die Handtasche - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einem Raub in Herne-Sodingen am Freitagmorgen, 21. April, ermittelt die Kripo und bittet um Zeugenhinweise.

Eine 79-jährige Seniorin aus Herne war auf der Mont-Cenis-Straße mit ihrem Rollator unterwegs, hob in einer Bankfiliale Bargeld ab und betrat anschließend, gegen 10.45 Uhr, den Hausflur eines nebenliegenden Praxisgebäudes. Hier näherte sich ein unbekannter Mann, verwickelte sie in ein kurzes Gespräch und griff schließlich nach ihrer Handtasche, die am Rollator hing. Die Seniorin versuchte sie festzuhalten bis schließlich ihre Kraft nachließ. Der Täter entkam mitsamt der Handtasche. Darin befanden sich u. a. das abgehobene Bargeld sowie ein Handy.

Die 79-Jährige blieb unverletzt.

Der Räuber wird als männlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt, augenscheinlich Deutscher, bekleidet mit blauer Trainingsjacke, dunkelblauer Hose und weißer Basecap beschrieben.

Wem ist dieser Mann aufgefallen? Hinweise nimmt das Herner Kriminalkommissariat unter den Telefonnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell