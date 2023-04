POL-BO: Junge (9) bei Verkehrsunfall in Witten verletzt

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Alleestraße in Bochum ist am Freitagnachmittag, 21. April, ein 41-jähriger Bochumer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 41-Jährige dort gegen 17.15 Uhr mit seinem Motorroller auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in Richtung Essen unterwegs. Ein 24-jähriger Taxifahrer aus Bochum befuhr die ...

