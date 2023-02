POL-MFR: (210) Stichverletzung nach Auseinandersetzung - Tatverdächtige festgenommen

Erlangen (ots) - Am Dienstagmorgen (14.02.2023) brach ein Mann in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Erlanger Westen ein und flüchtete. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Gegen 07:30 Uhr suchte ein Anwohner die Räumlichkeiten im Keller des Mehrparteienhauses in der Schwabenstraße auf und überraschte dabei einen Einbrecher auf frischer Tat. Diesem gelang zunächst die Flucht in ...

