POL-MFR: (207) Sachbeschädigung durch politisches Graffiti - Zeugen gesucht

Höchstadt a.d.Aisch (ots) - In den frühen Montagmorgenstunden (13.02.2023) brachen Unbekannte in ein Schnellrestaurant in Höchstadt an der Aisch (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Erlanger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Vermutlich im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 05:00 Uhr verschafften sich Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Schnellrestaurant in der Erlanger Straße. Im Anwesen brachen ...

