POL-MFR: (209) Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Herzogenaurach (ots) - Bislang unbekannte Täter beschmierten im Verlauf der vergangenen Woche (06.02.2023 bis 13.02.2023) eine Grundstücksmauer in Herzogenaurach. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise. Mit roter Farbe brachten bislang unbekannte Täter in der Gartenstraße Schmierereien mit politischem Inhalt an einer Wand an. Der entstandene ...

mehr