Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von mehreren Teleskopstaplern von Firmengelände

Weyerbusch (ots)

In der Nacht auf den Samstag, den 05.08.2023 kam es im Industriegebiet "Unter den Eichen" in 57635 Weyerbusch zu einem Diebstahl von mehreren Teleskopstaplern. Unbekannte Täter montierten den Doppelstabmattenzaun des Firmengeländes ab und gelangten auf das Firmengelände. Danach wurden die ausgestellten Teleskopstapler gestartet und vom Firmengelände gefahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die Täter zum Abtransport des Diebesguts mehrere größere Fahrzeuge mitgeführt haben. Das Aufladen der Fahrzeuge könnte längere Zeit in Anspruch genommen haben. Die Höhe des Schadens dürfte im höheren sechsstelligen Bereich liegen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht oder den frühen Morgenstunden verdächtige Personen beobachtet? Wurden Lastkraftwägen im Industriegebiet gesichtet, welche nicht zu den dort ansässigen Firmen gehören? Hinweise sind an die Kriminalpolizei in Betzdorf (Tel. 02741 9260) oder die Polizeiinspektion in Altenkirchen zu richten.

