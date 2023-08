POL-HI: Unfallflucht durch aufmerksamen Passanten geklärt

Hildesheim (ots) - ALFELD-(kri)-Am gestrigen Abend, 14.08.2023, gegen 23:00 Uhr, brach vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem Wasserkocher ein Brand in einer Küche eines Verwaltungsgebäudes in der Winzenburger Straße in Alfeld aus. Die Kameraden der Feuerwehr bekämpften das Feuer in der 1. Etage des Gebäudes. Während der Löschmaßnahmen wurden zwei Anwohnerinnen aus dem 2. Obergeschoss mittels ...

