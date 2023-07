Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tresor entwendet

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht vom 21. auf den 22.07.23 drangen Täter durch ein nur gekipptes Fenster im Erdgeschoß in einen Büroraum in der Schlittstraße ein. Dort wurde ein Würfeltresor komplett entwendet. In diesem befanden sich eine noch unbekannte Menge Bargeld und Schlüssel für Fahrzeuge und Zimmer.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell