POL-PDLD: Rülzheim - Person neben Fahrrad

Germersheim (ots) - Am 12. Juli gegen 16 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Verkehrsunfall im Birkenweg in Germersheim mitgeteilt. Ein Fahrzeug sei dort in einen Gartenzaun gefahren. Vor Ort konnte der 52-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden. Das Fahrzeug wies einen massiven Schaden am linken Frontbereich auf und dürfte als Totalschaden anzusehen sein. Durch den Zusammenstoß wurden zudem mehrere Elemente eines ...

mehr