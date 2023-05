POL-Bremerhaven: Nach dem Einkauf geschlagen und bestohlen

Bremerhaven (ots) - In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bremerhavener Stadtteil Lehe ist in der Nacht zum heutigen Dienstag, 9. Mai, ein Streit unter Bekannten eskaliert. Eine 22-jährige Frau soll dabei mit einem Messer einen 30-Jährigen verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen waren der Mann und die Frau gegen 4 Uhr in der Wohnung an der Neuen Straße in einen Streit geraten. Daraufhin soll die 22-Jährige ein ...

mehr