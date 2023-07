Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Auto auf dem Dach

Schwegenheim (ots)

Am 22. Juli gegen 1 Uhr wurde eine Streife der Polizei Germersheim auf die B9 in den Bereich vor der Anschlussstelle Schwegenheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen geschickt. Dort würde sich ein Fahrzeug im Grünstreifen befinden, das auf dem Dach liege.

Der 29-jährige Fahrzeugführer aus Ludwigshafen konnte vor Ort wohlbehalten angetroffen werden. Er wies zwar keine Alkoholisierung oder Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum auf, gab aber direkt gegenüber den eingesetzten Beamten an, das er schlichtweg am Steuer eingeschlafen sei. Der Mann wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Weiterhin wurden durch den Unfall Leitplanken beschädigt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die rechte Fahrspur der B9 war hierzu bis gegen 3 Uhr gesperrt.

Zum Einsatz kam neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Germersheim, die mit drei Fahrzeugen an der Unfallörtlichkeit war.

