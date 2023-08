Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Emmerke - Einbruch in Schnellrestaurant

Hildesheim (ots)

EMMERKE-(jul)- In der Nacht am 15.08.2023 kam es im Zeitraum von 2:45 Uhr bis 3:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Schnellrestaurant in der Gutenbergstraße / Emmerke. Nachdem die zuständige Sicherheitsfirma eine Alarmauslösung registrierte, wurden umgehend mehrere Streifenwagen aus Sarstedt und Hildesheim zum Einsatzort entsandt und das Gebäude nach Personen durchsucht. Verdächtige konnten nicht erkannt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang es ein Fenster aufzubrechen, um so in das Objekt zu gelangen. Dieses wurde nach Diebesgut durchsucht, offenbar aber nichts entwendet. Der Schaden am Objekt beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.

Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden Spuren gesichert, die zur Ergreifung der Tatverdächtigen dienlich sind. Weiterhin bittet die Polizei Sarstedt um Hinweise aus der Bevölkerung um die Ermittlungen zu begünstigen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 05066-985115 melden und ihre Erkenntnisse mitteilen.

