Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Büro der Kirchengemeinde

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Heisede (tko) In der Zeit von Sonntag, 13.08.2023, 21.00 Uhr, bis Montag, 14.08.2023, 15.30 Uhr, kam es in der Dorfstraße zu einem Einbruch in das Büro der Kirchengemeinde in Heisede. Ein unbekannter Täter hebelte die Tür zum Büro auf und durchsuchte das Büro nach Diebesgut. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell