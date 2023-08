POL-PDPS: PKW-Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Polizei Pirmasens (ots) - Am 11.08.2023, kurz vor 23 Uhr, wurde telefonisch auf hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass gerade ein augenscheinlich betrunkener Mann in der Pestalozzistraße in Pirmasens in sein Auto steigt und wegfährt. An der Halteranschrift kann der 56-jährige Mann an vor seinem Haus Alkohol trinkend angetroffen werden. Anhand der Beschreibung der Zeugen konnte die Person eindeutig als Fahrer ...

