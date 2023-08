Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Betrunken Auto gefahren

Polizei Pirmasens (ots)

Am 11.08.2023, kurz vor 23 Uhr, wurde telefonisch auf hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass gerade ein augenscheinlich betrunkener Mann in der Pestalozzistraße in Pirmasens in sein Auto steigt und wegfährt. An der Halteranschrift kann der 56-jährige Mann an vor seinem Haus Alkohol trinkend angetroffen werden. Anhand der Beschreibung der Zeugen konnte die Person eindeutig als Fahrer identifiziert werden. Ein durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,58 Promille. Der Mann wurde mit zu hiesiger Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell