Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Ladendieb wiedererkannt

Polizei Pirmasens (ots)

Am 11.08.2023, um 14:40 Uhr, wurde hiesige Dienststelle von Mitarbeitern des Müller Drogeriemarktes informiert, dass sie den Ladendieb eines Parfüm-Diebstahls aus der vergangenen Woche wiedererkannt hätten. Der Verdächtige würde gerade die Filiale in der Hauptstraße verlassen. Die Mitarbeiter verfolgten den Verdächtigen bis in die Bahnhofstraße, wo dann die hinzubeorderte Streife den Mann anhalten und kontrollieren konnte. Die Person führte keinerlei Ausweispapiere mit, konnte jedoch im Rahmen der Ermittlungen identifiziert werden. Der 19-jährige Mann ist in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Anhand der gesicherten Videoaufzeichnungen der Fa. Müller dürfte ihm auch der Parfüm-Diebstahl in der vergangenen Woche zuzuordnen sein. |pips

