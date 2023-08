Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Möglicher Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Zweibrücken (ots)

Zeit: 10.08.2023, 16:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, B 424. SV: Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin, die in Zweibrücken-Ixheim im Kreisel am Nagelwerk mit ihrem schwarzen Ford-Fiesta einen älteren Fahrradfahrer überholt hatte, stellte kurz darauf zu Hause einen langen Streifschaden mit Gummianhaftungen an der rechten hinteren Seite ihres Pkw fest. Sie vermutet im Nachhinein, dass es beim Überholen des Radfahrers zu einem Kontakt mit dessen Fahrrad gekommen war. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 200 Euro. Den Fahrradfahrer beschreibt die 18-Jährige als älteren Mann mit etwas längeren grauen Haaren, der keinen Helm getragen und ein etwas höheres Fahrrad gefahren habe.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfalls. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell