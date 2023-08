Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Zwei Trunkenheitsfahrten

Zweibrücken (ots)

Zeit: 10.08.2023, 12:00 Uhr und 10.08.2023, 23:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Etzelweg und Saarlandstraße. SV: Zwei Trunkenheitsfahrten mit erheblicher Alkoholisierung stellten die Beamten der Polizeiinspektion Zweibrücken am 10.08.2023 fest. Eine über 60 Jahre alte Frau und ein ebenfalls über 60 Jahre alter Mann wurden im Etzelweg bzw. in der Saarlandstraße dabei betroffen, wie sie mit ihren Pkw im stark alkoholisierten Zustand am öffentlichen Straßenverkehr teilnahmen. Die Atemalkoholtests lagen über 1,7 Promille (Frau) bzw. über 1,3 Promille (Mann). In beiden Fällen mussten die Fahrzeugführer die Entnahme einer Blutprobe über sich ergehen lassen. Im jeweils eingeleiteten Strafverfahren wurden die Führerscheine zur Vorbereitung der gerichtlichen Einziehung vor Ort sichergestellt und an die Staatsanwaltschaft gesandt. Den Personen droht neben einer spürbaren Geldstrafe jeweils noch ein mehrmonatiger Entzug der Fahrerlaubnis. |pizw

