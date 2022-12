LPI-J: Betrunken unterwegs

Apolda (ots) - Am 21.12.2022 in der Zeit vom 09:25 Uhr - 11:30 Uhr wurde in der Kanoldstraße, Kreuzung Schulbergstraße in Apolda, eine Simson S51 b Mokick gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten das Kleinkraftrad obwohl der 17-jährige Besitzer dies mit einem Schloss gesichert hatte. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung mit dem Diebesgut. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

