LPI-J: Diebstahl im Drogeriemarkt

Weimar (ots) - Am 21.12.2022 gegen 09:10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Weimar in der Industriestraße den Fahrer eines Pkw Hyundai. Ein bei dem 34-jährigen durchgeführter Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Pkw wurde an Ort und Stelle geparkt und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

mehr