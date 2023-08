Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz des Fashion Outlet Centers

Zweibrücken (ots)

Zeit: 09.08.2023, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Londoner Bogen 10 - 90. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen VW Golf Plus, der am rechten Parkflügel des Fashion Outlet Centers in der untersten Parkreihe ordnungsgemäß abgestellt war. Obwohl er an der Beifahrerseite des VW einen Schaden von ca. 1.000 Euro angerichtet hatte, entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der vorgefundenen Fremdlackantragungen dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen roten Pkw handeln.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

