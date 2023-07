Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 51-Jähriger am Boden liegend getreten

Stuttgart (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 51-Jährigen ist es am gestrigen Dienstag (25.07.2023) am Bad Cannstatter Bahnhof gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll ein 47 Jahre alter rumänischer Staatsangehöriger gegen 18:20 Uhr auf den am Haupteingang stehenden 51-Jährigen zugegangen sein und ihn unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte floh daraufhin in den Bahnhof, wobei er nach wenigen Metern wohl stürzte und von dem Beschuldigten erneut attackiert wurde. Hierbei trat der mit über 1,5 Promille alkoholisierte Angreifer den am Boden liegenden offenbar mit seinem Fuß gegen den Oberkörper und soll ihn, nachdem der Geschädigte aufgestanden war, erneut mit einem Schlag zu Boden gebracht haben. Durch einen Zeugen alarmierte Einsatzkräfte konnten die beiden Männer noch vor Ort antreffen und den verletzten 51-Jährigen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbringen. Gegen den in Stuttgart wohnhaften 47-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

