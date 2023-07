Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizeibeamter in Zivil attackiert

Sachsenheim (ots)

Gegen 05:10 Uhr am gestrigen Morgen (25.07.2023) attackierte ein 24-Jähriger einen Polizeibeamten in Zivil auf einer Zugfahrt in Richtung Sachsenheim. Am Dienstagmorgen war der 24-Jährige zusammen mit seinem 20-jährigen Begleiter mit dem Regionalzug unterwegs von Bietigheim-Bissingen in Richtung Sachsenheim. Da die beiden staatenlosen Reisenden gegenüber der Zugbegleiterin offenbar kein gültiges Ticket vorweisen konnten und wohl auch aggressiv gegenüber dieser auftraten, sollten sie den Zug am nächsten Halt verlassen. Ein im Zug befindlicher Beamter der Landespolizei in Zivil wurde auf den Vorfall aufmerksam und gab sich als Polizist zu erkennen, um die Mitarbeiterin zu unterstützen. Der bereits polizeibekannte 24-Jährige attackierte schließlich den 54-jährigen Beamten und flüchtete anschließend zusammen mit seinem Begleiter am Bahnhof Sachsenheim aus dem Zug. Kurze Zeit später traf eine Streife die beiden Beschuldigten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung an und verbrachte diese auf die Dienststelle. Dort konnten die Einsatzkräfte zudem Betäubungsmittel bei dem 24-Jährigen auffinden und sicherstellen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Erschleichens von Leistungen aufgenommen.

