BPOLI S: 14-Jährige attackiert Mitarbeiterin

Waiblingen (ots) - Am gestrigen Sonntagmittag (23.07.2023) beleidigte ein mit über 3,4 Promille alkoholisierter Mann eine 19 Jahre alte Reisende am Waiblinger Bahnhof und wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Gegen 13:00 Uhr soll der 33 Jahre alte gambische Staatsangehörige auf die 19-Jährige zugekommen sein und sie zunächst mehrfach verbal beleidigt haben. Anschließend folgte der in Waiblingen wohnhafte Mann der jungen Frau offenbar, wollte ihr wohl auch einen ...

mehr