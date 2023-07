Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 19-Jährige beleidigt

Waiblingen (ots)

Am gestrigen Sonntagmittag (23.07.2023) beleidigte ein mit über 3,4 Promille alkoholisierter Mann eine 19 Jahre alte Reisende am Waiblinger Bahnhof und wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Gegen 13:00 Uhr soll der 33 Jahre alte gambische Staatsangehörige auf die 19-Jährige zugekommen sein und sie zunächst mehrfach verbal beleidigt haben. Anschließend folgte der in Waiblingen wohnhafte Mann der jungen Frau offenbar, wollte ihr wohl auch einen Blumenstrauß überreichen und äußerte sie küssen zu wollen. Die Geschädigte lief daraufhin von dem 33-Jährigen weg und informierte die Polizei über den Sachverhalt. Zwei Streifen konnten den stark alkoholisierten Mann wenig später noch vor Ort antreffen und in Gewahrsam nehmen. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte der 33-Jährige die Einsatzkräfte mehrfach verbal und verhielt sich äußerst aggressiv. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren der Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung rechnen.

