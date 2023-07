Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsatzkräfte am Heilbronner Hauptbahnhof attackiert

Heilbronn (ots)

Am gestrigen Abend (24.07.2023) attackierte ein 28-Jähriger eine Streife der Bundespolizei am Heilbronner Hauptbahnhof verbal und körperlich, nachdem er bereits zuvor aufgefallen war. Der 28 Jahre alte Mann war den Beamten zunächst gegen 18:45 Uhr aufgefallen, da er ohne ersichtlichen Grund auf die Streife zukam und vor dieser auf den Boden spuckte. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der italienische Staatsangehörige sehr aufbrausend, konnte jedoch durch die Einsatzkräfte beruhigt und entsprechend kontrolliert werden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens erhielt der im Landkreis Heilbronn wohnhafte Mann im Anschluss einen Platzverweis für den Hauptbahnhof, welchem er jedoch nicht nachkam. Daher sprachen ihn die beiden Beamten erneut an, wobei der 28-Jährige immer aggressiver wurde und die Streife auch verbal beleidigte. Nachdem er zudem einen der Bundespolizisten mit einem Schlag attackiert hatte, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Verletzt wurde bei dem Vorfall bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand. Anschließend verbrachten die Einsatzkräfte den Beschuldigten aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

