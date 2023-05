Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Segelflieger abgestürzt - Ermittlungen dauern an

Mannheim-Neuostheim (ots)

Am Montagmittag gegen 12:50 Uhr stürzte ein 16-jähriger Flugschüler mit einem Segelflieger auf die Graspiste des City Airport Mannheim ab. Der Schüler befand sich auf einem Schulungsflug im Rahmen der Flugausbildung. Als er sich im Landeanflug befand, sackte der Segelflieger plötzlich ab und touchierte das Dach eines Firmengeländes. Dadurch geriet der Segelflieger in Schieflage, woraufhin die linke Tragfläche mit einem Gebüschwall kollidierte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Flieger dann auf die Graspiste des City Airports Mannheim ab.

Der Schüler wurde bei dem Absturz schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Hinweise auf die Ursache, die zu dem Unglück geführt haben könnte, liegen derzeit noch nicht vor. Der 16-Jährige absolvierte am diesem Tag bereits einen Vorbereitungsflug, der unauffällig verlief. An dem Segelflieger des Typs Astir CS Jeans entstand Totalschaden mit einem geschätzten Sachschaden von 7.000 Euro.

Das Fachdezernat 9.1 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

