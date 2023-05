Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sulzbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierte Autofahrerin fährt gegen Mauer

Sulzbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag kam um kurz nach 06:30 Uhr eine Audi-Fahrerin in Sulzbach auf Höhe der Nördlichen Bergstraße 79 aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer und einem geparkten BMW. Die Wucht des Aufpralls war so hoch, dass der Audi die Mauer durchbrach und im Fahrzeug alle Airbags auslösten. Mehrere Zeugen bargen die 32-jährige Fahrerin über die Beifahrertüre aus dem Fahrzeuginneren. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Schaden von knapp 23.000 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung der Fahrerin, weswegen weitere Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache aufgenommen wurden.

