Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brennender Altkleidercontainer - Zeugen gesucht!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen, kurz nach 05 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen qualmenden Altkleidercontainer in der Straße "Am Schwimmbad" und wählte den Notruf. Den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch gelang es, die Flammen innerhalb kürzester Zeit zu löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Erste Ermittlungen deuten auf eine vorsätzliche Brandlegung hin. Die Polizei sucht daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell