Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl von Katalysatoren, zwei Fahrzeuge betroffen

Emsdetten (ots)

Unbekannte haben zwischen Donnerstag (30.03.) und Freitag (31.03.) an zwei Fahrzeugen die Katalysatoren ausgebaut. Bei beiden Fahrzeugen handelte es sich um Opel Astra. Eines der Fahrzeuge wurde am Donnerstag gegen 16.20 Uhr an der Borghorster Straße, in Höhe der Hausnummer 26 abgestellt. Der Fahrer merkte am Freitagmorgen gegen 06.10 Uhr beim Starten des Fahrzeugs, dass dieses sehr laut war. Daraufhin sah er nach und bemerkte das Fehlen des Katalysators. Genauso ging es einer Fahrerin, die ihren Opel Astra am Donnerstag gegen 18.00 Uhr auf am Leifhelmweg in Höhe der Hausnummer 18 abgestellt hatte. Auch sie bemerkte am Freitagmorgen gegen 09.20 Uhr beim Starten, dass das Fahrzeug sehr laut war und stellte so den Diebstahl des Katalysators fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell